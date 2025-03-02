جابر الحرمي: حركة حماس تدير غزة بقوة وتواجه العدوان بعزيمة

دافع رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، الصحفي جابر الحرمي، عن دور حركة حماس في إدارة قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006، مشيداً بصمودها وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد الحرمي أن الحركة تتحمل مسؤوليات جسيمة في إدارة شؤون القطاع، بدءاً من الأمن والاقتصاد، ومروراً بالتعليم والصحة، ووصولاً إلى البنى التحتية والثقافة، رغم الحصار المفروض عليها من قبل الأقرباء والأعداء على حد سواء.

وأشار الحرمي إلى أن حماس تواجه عدواً يسرق الأرض وينتهك المقدسات ويرتكب الجرائم، مؤكداً أن الحركة تدافع عن مقدسات ملياري مسلم حول العالم. وأضاف أن حماس تصنع سلاحها بنفسها لمواجهة العدو الصهيوني، الذي يتلقى دعماً عسكرياً وسياسياً غير محدود من دول عظمى، بينما تقف حماس وحيدة في معركتها دون دعم علني أو إمدادات عسكرية.

وتطرق الحرمي إلى الحروب الخمس التي خاضتها حماس ضد العدوان الصهيوني في أعوام 2008، 2009، 2012، 2014، 2021، و2023، مؤكداً أن الحركة صمدت رغم القوة العسكرية الهائلة للعدو. وأشار إلى أن حماس تتفاوض مع العدو بقوة وبدون خنوع، وتتحمل ضغوطات تفوق قدرات دول بأكملها، ناهيك عن حركة محاصرة.

كما أشاد الحرمي بالذكاء الذي تدار به المعارك الإعلامية لحماس، رغم الإمكانات المحدودة، مؤكداً أن الحركة قدمت مصلحة فلسطين والشعب الفلسطيني على مصلحتها الخاصة أو مصلحة قادتها منذ انطلاقتها عام 1987.

ولفت إلى أن قادة حماس وأسرهم كانوا في صفوف الشهداء، بدءاً من مؤسسها الشيخ أحمد ياسين، ومروراً بقادة مثل إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف وصالح العاروري ومروان عيسى، وغيرهم من المئات الذين قدموا أرواحهم فداءً لفلسطين.

وأكد الحرمي أن حماس تقوم بدور "الدولة" في علاقاتها الخارجية، حيث تعمل على ترتيب سياساتها واستقطاب الدعم والمناصرين، مع التركيز على حصر معركتها مع العدو المحتل على أرض فلسطين، دون التدخل في شؤون دول أخرى أو استهدافها.

وختم الحرمي مقاله بالقول: "أدافع عن فلسطين لأنها قضيتي، وأدافع عن من يدافع عنها في حدود القيم والأخلاق والمروءة". وأضاف أن حماس ليست معصومة من الأخطاء، لكن النقد يجب أن يكون موضوعياً، داعياً إلى وضع النفس مكان قادة الحركة وفهم التحديات التي يواجهونها.

واختتم بالقول: "بالمناسبة، حماس حركة محاصرة، وليست دولة نافذة".