حشد: إغلاق المعابر جريمة حرب مخالفة لكل القوانين

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بيانًا أدانت فيه بشدة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفته بأنه "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية" وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وأكدت الهيئة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أن استخدام المساعدات كسلاح للمساومة والابتزاز والتجويع يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وحذرت "حشد" من التداعيات الكارثية لقرار منع المساعدات على سكان قطاع غزة، الذين يعانون بالفعل من أوضاع إنسانية مأساوية، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك. وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يعمق معاناة السكان، الذين يواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة الحصار المستمر والحرمان من أبسط مقومات الحياة.

وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ورفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة. كما دعت إلى ضمان حرية دخول المساعدات الإنسانية، والمعدات، والآليات، والبيوت المؤقتة، وكافة الاحتياجات الأساسية لإنقاذ حياة المدنيين في القطاع.

وأكدت "حشد" أن استمرار هذه السياسات يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني.