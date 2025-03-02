عائلات الأسرى (الإسرائيليين) تهاجم قرار نتنياهو وقف المساعدات عن غزة

هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة أنه صادم ويعرّض حياة الأسرى للخطر.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عائلات أسرى، وفق ترجمة وكالة "صفا"، اتهامهم نتنياهو بالسعي لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة عبر وقف المساعدات، ما سيدخل مصير الأسرى في نفق مظلّم ويهدد باستئناف الحرب.

وقالت الصحيفة إن القرار الإسرائيلي الدراماتيكي الذي يقضي بوقف إدخال المساعدات شكل صدمة لعائلات الأسرى.

وجاء على لسان "مكابيتن مئير" عمّة الأسيرين "زيف وغالي بيرمان" أن القرار يدخل الأسرى في المجهول، لافتة إلى أنها لا تتخيل إمكانية العودة للحرب.

وقالت: "لقد دخلنا إلى الهاوية، فكل شيئ قابل للإنفجار، وفي لحظة واحدة قد يسقط هذا الجحيم على الأسرى ويحسم مصيرهم".

وأضافت "من المخيف التفكير أن قضية الأسرى ليست على سلّم أولويات الحكومة، ومع ذلك أحاول التفكير بأن الأمور ستسير في النهاية نحو المرحلة الثانية من الصفقة، لأنني لا أتخيل استئناف الحرب الآن.. الحرب التي ستحسم مصير الأسرى".

أما والدة الأسير "غاي غلبوع" فقالت إنه لا يمكنها استيعاب توقيت القرار الذي جاء في وقت حرج وخطر للغاية على حياة الأسرى.

وأضافت "عليّ أن أحاول استيعاب القرار؛ فالوضع هشّ للغاية، والتوقيت خطر ومخيف، وشعوري صعب جداً ".