مصر: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتضمن النفاذ الكامل للمساعدات

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن النفاذ الكامل للمساعدات، ولا يمكن وقفها واستخدامها سلاحا ضد الفلسطينيين.

وتأتي هذه التصريحات بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة بنيامين نتنياهو البدء بالمرحلة الثانية.

وأكد "عبد العاطي" في تصريحات صحفية على ضرورة تنفيذ باقي التزامات اتفاق وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وأوضح أنه تم التوقيع على اتفاق غزة على اعتبار أنه يتكون من 3 مراحل، منادياً بضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية منه.

وتابع: " سنواصل الجهود لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مستدركاً ""المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون صعبة لكن يجب توفر الإرادة السياسية لبدئها".

وطالب وزير الخارجية المصري الاتحاد الأوروبي، بمواصلة الضغط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الخطة المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وستطرح على القمة العربية لإقرارها، مجدداً تأكيده أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية.