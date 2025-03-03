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رافقتهم أسيرة سابقة لدى المقاومة

عشرات المستوطنين يتقحمون قبر يوسف بنابلس

الرسالة نت -الضفة المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، تحت حراسة قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس الليلة الماضية، لتأمين دخول المستوطنين باتجاه قبر يوسف.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الأسيرة السابقة لدى المقاومة في قطاع غزة "آجام بيرغر"، والتي أطلق سراحها خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كانت من ضمن المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف.

 

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، رفقة جرافات وآليات عسكرية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال رفقة 3 جرافات عسكرية مدينة نابلس من جهة حاجزي "حوارة" و"بيت فوريك" العسكريين، واتجهت إلى المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف.

 

 

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