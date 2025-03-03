الاتحاد الأوروبي يدين منع "إسرائيل" دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "قد يؤدي إلى عواقب إنسانية". داعيًا إلى "استئناف سريع" لمفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والحرب على غزة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي له، مساء الأحد، عن "الدعم القوي" للدول الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأردف: "وقف إطلاق النار الدائم سيسهم بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مع ضمان إعادة إعمار غزة، وجميع الأطراف تتحمل مسؤولية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وجدد دعوته لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والسماح لعمال الإغاثة والمنظمات الدولية بالعمل بفعالية وأمان في غزة.