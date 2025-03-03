البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أدان البرلمان العربي، قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبره جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي، في بيان صادر عنه مساء الأحد، أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخرقا صريحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.

وطالب، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها، محذراً من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.