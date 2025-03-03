قتيل و 6 إصابات بعملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بحيفا

قتل إسرائيلي وأصيب 6 مستوطنين بجروح، في عملية طعن في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا المحتلة.

وقالت صحيفة هآرتس، إن بلاغات أولية تفيد أن الطعن في المحطة المركزية في حيفا نفذه شخصان.

في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" وجود 6 مصابين طعنا في محطة الحافلات المركزية في خليج حيفا والخلفية غير واضحة".

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن 3 من بين المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما مصابان آخران (70 عاما) وصفت حالتهما بالمتوسطة.

من جانبها أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أنّ العملية وقعت في المحطة المركزية في خليج حيفا، وهي محطة المواصلات الأكبر في "إسرائيل".

ونقلت هيئة البث الرسمية عن شهود عيان أن المنفّذ شوهد وهو يسير بجانب شخص آخر جارِ البحث عنه، بينما أفاد موقع صحيفة معاريف أنّ العملية بدأت أثناء نزول المنفذ من الحافلة.

ويشهد مكان عملية الطعن، انتشارًا مكثفًا لشرطة الاحتلال وطواقم الإسعاف، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مفوض الشرطة داني ليفي وفريق الشاباك وصلوا إلى المنطقة.