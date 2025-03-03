 حماس: عملية الطعن في حيفا رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتأكيد لاستمرار المقاومة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عملية الطعن البطولية التي نُفذت صباح اليوم في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا المحتلة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت"، أن هذه العملية تبرز تصاعد المقاومة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظل الانتهاكات المستمرة، من عمليات القتل والاعتقالات، إلى الحصار المفروض على غزة، والمخططات الهادفة إلى تهويد القدس وتفريغ الأغوار من سكانها الفلسطينيين.

وأضافت الحركة: "في هذا الشهر المبارك، شهر الانتصارات والجهاد، ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة مع العدو بكل الوسائل الممكنة، تأكيدًا على أن المقاومة ستستمر حتى تحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".