استشهاد المعتقل الإداري خالد عبد الله من جنين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم، عن استشهاد المعتقل الإداري خالد محمود قاسم عبد الله (40 عامًا) من مخيم جنين، الذي ارتقى في 23 فبراير 2025 داخل سجن "مجدو". الشهيد كان معتقلًا إداريًا منذ 9 نوفمبر 2023، وهو أب لأربعة أطفال وشقيق لأسيرين إداريين، شادي وإياد عبد الله.

وأكدت عائلة الشهيد أنه كان بصحة جيدة قبل اعتقاله، مما يعزز الشكوك حول الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال.

يُعد خالد عبد الله ثالث شهيد في صفوف المعتقلين خلال أسبوع واحد، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بداية الحرب الأخيرة إلى 61 شهيدًا، من بينهم 40 شهيدًا من غزة. هذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا، ويكشف عن المرحلة الأكثر دموية التي تشهدها الحركة الأسيرة منذ عام 1967، حيث وصل إجمالي عدد الشهداء في صفوف الأسرى إلى 298 شهيدًا، مع استمرار احتجاز جثامين 70 شهيدًا منهم.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إخفاء مصير الأسرى بعد استشهادهم، كما حدث مع الشهيد خالد عبد الله والعديد من الأسرى الآخرين. هذه السياسة الممنهجة تهدف إلى إرهاب المعتقلين وعائلاتهم، وتُشكّل وجهًا آخر لحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال.

ودعت الهيئتان المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة الاحتلال. كما طالبتا بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لعزلها سياسيًا ودبلوماسيًا، واستعادة الدور الأساسي للمنظومة الحقوقية في حماية حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

وأكدت الهيئتان أن استمرار الجرائم بحق الأسرى، من تعذيب وتجويع وإهمال طبي متعمد، ينذر بخطر تصاعد أعداد الشهداء في ظل غياب أي إجراءات دولية رادعة.