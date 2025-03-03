حماس تصدر بيانًا توضح فيه خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا رسميًا اليوم، كشفت فيه عن أبرز خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 17/1/2025، والذي بدأ تنفيذه صباح يوم 19/1/2025. وأكدت الحركة أن سلطات الاحتلال، بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، لم تلتزم ببنود الاتفاق، واستمرت في ارتكاب انتهاكات خطيرة على المستويات الإنسانية والميدانية والسياسية، ما يهدد بنسف الاتفاق برمته وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

وأشار البيان إلى أن الخروقات شملت تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية، وتوغلات عسكرية متكررة، واعتداءات على الصيادين والمدنيين، بالإضافة إلى المماطلة في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفرض إجراءات تنتهك كرامتهم. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأطراف الضامنة للاتفاق إلى التدخل الفوري لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته والالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

وجاء في البيان تفصيل للخروقات الاحتلال للمرحلة الأولى من الاتفاق كالتالي:

الخروقات الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار

أولًا: انتهاكات الإغاثة والبروتوكول الإنساني

إدخال 978 شاحنة وقود فقط خلال 42 يومًا، بمعدل 23 شاحنة يوميًا، بدلًا من 50 شاحنة وفق الاتفاق. منع استيراد الوقود التجاري رغم نص الاتفاق على السماح بذلك. إدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط من أصل 60,000 متفق عليها. عدم إدخال المعدات الثقيلة لرفع الركام، حيث تم إدخال 9 آليات فقط من أصل 500 مطلوبة. منع إدخال مواد البناء والمستلزمات الطبية لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات. السماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط ورفض إدخال معدات الدفاع المدني. منع تشغيل محطة الكهرباء ورفض إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها. عرقلة إدخال السيولة النقدية للبنوك واستبدال العملات البالية.

ثانيًا: الخروقات الميدانية

توغلات يومية على خطوط الانسحاب، تجاوزت المسافات المتفق عليها بمقدار 300-500 متر، متسببة في قتل مدنيين وهدم منازل. تأخير انسحاب الاحتلال من محاور رئيسية مثل شارعي الرشيد وصلاح الدين. منع الصيادين من العمل واعتقال بعضهم وإطلاق النار عليهم. تحليق يومي للطائرات الإسرائيلية في الأوقات المحظورة، بـ 210 خروقات للطيران.

حصيلة الخروقات الميدانية:

عدد الشهداء: 116.

عدد المصابين: 490.

تحليق طيران: 210.

إطلاق نار: 77.

توغل آليات: 45.

قصف واستهداف: 37.

اعتقالات: 5 حالات.

ثالثًا: انتهاكات بحق الأسرى

تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل. منع الإفراج عن 600 أسير في الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى. إجبار الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل رموزًا عنصرية. استمرار تعذيب الأسرى وتجويعهم حتى لحظة الإفراج. رفض الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا).

رابعًا: استمرار إغلاق معبر رفح

منع حركة المدنيين والبضائع عبر معبر رفح، ورفض السماح بسفر عشرات المرضى والجرحى رغم الاتفاق المسبق.

خامسًا: خروقات في ممر فيلادلفيا

عدم تقليص القوات الإسرائيلية في الممر كما ينص الاتفاق، واستمرار توغلها يوميًا.

سادسًا: خروقات سياسية

تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية رغم الاتفاق على انطلاقها بعد 16 يومًا من توقيع الاتفاق.

ردود حركة حماس على خروقات الاحتلال

في بيانها، أكدت حركة حماس على النقاط التالية:

الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق، وحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل أو تصعيد. إدانة استخدام الاحتلال للمساعدات الإنسانية كورقة ضغط ضد الفلسطينيين. مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق واستئناف المفاوضات. التأكيد على أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن هو تنفيذ الاتفاق بالكامل، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية. تحميل الوسطاء مسؤولية حماية الاتفاق وضمان التزام الاحتلال ببنوده.

دعوة للمجتمع الدولي

حذرت حركة حماس من أن تصاعد خروقات الاحتلال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الدوليين. وأكدت أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي المطلق للاحتلال يدفعانه لمواصلة جرائمه، مما يزيد من حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة ويهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها.