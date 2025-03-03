حماس: استمرار إغلاق الاحتلال لمعابر غزة جريمة عقاب جماعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استمرار الاحتلال الصهيوني في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع يمثل جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي، أن منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يعد جريمة حرب موصوفة ومحاولة لخنق الشعب الفلسطيني الصامد، وفرض واقع كارثي على أكثر من مليونَي فلسطيني، في تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وأشارت "حماس" إلى أن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قراره بمنع دخول المساعدات إلى غزة، بشكل علني أمام العالم، يعكس استهتاره بالقوانين والاتفاقيات الدولية، مستفيدًا من الغطاء السياسي والدعم الأمريكي اللامحدود.

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الإنسانية، والعمل الفوري على إدخال المساعدات وكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، محذرة من العواقب الإنسانية الوخيمة التي تهدد حياة السكان في ظل مواصلة حكومة الاحتلال انتهاكاتها الفاضحة للمواثيق الدولية.