أنصار الله: إغلاق المعابر مع غزة تصعيد خطير واليمن مستعد لإسناد المقاومة

قال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية، إن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن "الشعب الفلسطيني له الحق في مقاومة الصلف الصهيوني وكل جرائم الحرب التي تٌرتكب بدعم وتشجيع من الإدارة الإرهابية الأمريكية"، مشدداً على أن "موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية".

ودعا القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار، مطالباً الدول العربية لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء.