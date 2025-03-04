9 عمليات مقاومة خلال 24 ساعة بالضفة تسفر عن مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين

أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى"، مساء الاثنين، برصد 9 عمليات مقاومة في الضفة الغربية والداخل المحتل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لتقرير المركز، تنوعت الأعمال بين عملية طعن ومواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة. وكانت أبرز العمليات طعنًا وقع في مدينة حيفا، وأسفر عن مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت المواجهات اشتباكات عنيفة في شقبا بمحافظة رام الله، وبديا بسلفيت، إضافة إلى طولكرم ومخيمها، ومناطق متعددة بمحافظة نابلس. كما اندلعت مواجهات في صوريف، وسعير، وبيت أمر بمحافظة الخليل.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة التوتر في الضفة الغربية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ما يدفع نحو مزيد من عمليات المقاومة الشعبية والمسلحة.