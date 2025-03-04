حماس: فشل الاحتلال أمام صلابة مقاومي الضفة يدفعه إلى خيار القصف الجوي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي المجرم يواصل اللجوء إلى خيار القصف الجوي، في ظل فشل جيشه أمام صلابة المقاومين في الضفة الغربية، ليطال القائد أيسر السعدي أحد قادة القسام البارزين في جين، والذي نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة.

وشددت حركة حماس على أن الجريمة الجديدة لن تحد من المد الفلسطيني المقاوم، مضيفة أننا “سنبقى متمسكين بالمقاومة حتى حر الاحتلال وتحرير فلسطين”.

ونعت الحركة القائد القسامي المجاهد أيسر السعدي، والذي ارتقى خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي في جنين.

وأشارت إلى أن “مقاومتنا الباسلة في جنين ستواصل التصدي لعدوان الاحتلال الذي توسع في الحي الشرقي والأماكن المحيطة به للمرة الثالثة منذ بدء العملية العسكرية شمال الضفة، ولن تفلح سياسة الاغتيالات في إنهاء المقاومة المتصاعدة والغضب الشعبي الثائر في وجه المحتل والمستوطنين”.

وذكرت أن دماء الشهيد السعدي ودماء شهداء شعبنا الأبرار ستظل شعلة في طريق الحرية، وستشكل وقودا للرد على جرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.