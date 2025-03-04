غوتيريش: يدعو لإنهاء الأزمة الإنسانية بغزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة عبر تشكيل إطار سياسي يضع أسس التعافي في القطاع.

وأكد "غوتيرش" خلال مشاركته في القمة العربية، المنعقدة في القاهرة، إن الفلسطينيين في غزة عانوا فوق المقاييس المتخيلة، مشيرا إلى أن القمة العربية تشكل منتدى أساسيا لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأشار إلى أن حرب الإبادة في قطاع غزة، أدت لمستويات غير مسبوقة من القتل والدمار وسببت صدمة هائلة.

وشدد الأمين العام على ضرورة العمل على منع عودة الإبادة الجماعية والتي ستقود إلى المزيد من المعاناة، داعيا لاستكمال المفاوضات حول وقف إطلاق النار دون أي تأخير.

وطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تدفق ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك أمر لا يخضع للمفاوضات.

وأضاف أن غزة ينبغي أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، دون خفض مساحتها وإخضاع سكانها للنقل القسري، ويجب أن تشكل مع الضفة الغربية والقدس، بدعم سلطة فلسطينية يقبلها الشعب الفلسطيني.