وزير الخارجية المصري يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن مصر قدمت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن توفير مساكن مؤقتة وإزالة قدر من الركام والتعامل مع القنابل غير المنفجرة.

وبين عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تشييد 200 ألف وحدة سكنية دائمة خلال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة وسيتم إعادة تدوير الركام الناتج عن تدمير المنازل والطرق، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تكلّف نحو 20 مليون دولار وستستغرق نحو عامين أما المرحلة الثانية فستستغرق عامين ونصف.

ولفت إلى أنه، وفق الخطة سيتم إنشاء ميناء ومطار في قطاع غزة، وإنشاء لجنة إدارة مؤقتة لمدة 6 أشهر لتمكين السلطة من أداء مهامها في القطاع.

وأضاف أن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى التوافق عليها، مبيناً أن هناك تحديات تواجه خطة إعادة الإعمار من بينها الموقف الإسرائيلي المتعنت.

وأدان وزير الخارجية المصري، قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر، مشدداً على ضرورة التزام الاحتلال "بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية".

وأكد "لا بد أن تكون هناك مرحلة ثانية لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل أن تنفذ التزاماتها كاملة".

وكانت حركة حماس، رحبت بانعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تأتي في ظل العدوان الصهيوني المستمر على غزة والضفة والقدس، مؤكدةً أنها تمثل مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة.