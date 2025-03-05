الجهاد الإسلامي: مخرجات القمة العربية لا تجيب على التحديات التي يفرضها الاحتلال

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مخرجات القمة العربية التي وردت في جميع الكلمات جيدة، لكنها لا تجيب على التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن "الخطابات وبيان الختامي للقمة لا يجيب على كيفية التعامل مع التحديات التي يفرضها كيان العدو والإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني وعلى الموقف العربي فيما يتعلق برفض التهجير وإعادة الاعمار ووقف العدوان".

من جانبه، قال نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي، في تصريح صحفي، إنه "من حقنا إن نسأل إذا كانت القوات الدولية ستوجه ضد الاحتلال أم سيكون دورها نزع سلاح المقاومة، ونرفض وجود أي قوات دولية في غزة".

وأكد الهندي، أن "إسرائيل" تريد المنطقة ضعيفة وتسيطر عليها بأشكال مختلفة ولا تريد دولة فلسطينية، مبيناً أن ما خرجت به القمة العربية جيد ولكن ماذا لو رفضت "إسرائيل" كل هذه الطروحات.