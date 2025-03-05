قمة القاهرة تدين العدوان على الضفة ووقف المساعدات عن غزة

أدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في العاصمة المصرية القاهرة، العدوان غير المسبوق الذي تشهده المدن الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

وشدد البيان الختامي لقمة القاهرة الطارئة، الصادر مساء الثلاثاء، واطلعت عليه "الرسالة نت"، على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين القطاع والضفة الغربية.

ورفض البيان أي مبررات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بعد تلك المعاناة الإنسانية والعنف الذي تعرضو له خلال العدوان.

ورحب البيان الختامي بقرار فلسطين تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ودعم البيان عملية تنفيذ الخطة المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطين، وتستند خطة إعادة إعمار قطاع غزة على تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.

وطالب البيان الختامي بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.