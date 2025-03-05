مقرر أممي: "إسرائيل" تواصل انتهاك القوانين الدولية

قال المقرر الأممي للحق في الغذاء، مايكل فخري، إن "إسرائيل" تواصل انتهاك القوانين الدولية وتستخدم التجويع كأداء حرب، وهو ما يخالف كافة المواثيق الدولية.

وطالب "فخري"، في تصريحات إعلامية له، اليوم الثلاثاء، تابعتها "الرسالة نت، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "إسرائيل" حتى تتوقف عن استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" والتي بلغت قيمتها أكثر من 14 مليار دولار، فهي تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ويجب حظر تصدير الأسلحة إليها.

وانطلقت عصر اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ويناقش الزعماء العرب خطة عربية شاملة أعدتها مصر، لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. ​​​​​​

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها منذ منتصف 2006، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.