بلطجية أمن النجاح يعتدون على والد الطالب المعتقل السياسي محمد شنطور

بدلاً من الوقوف معه والتدخل للإفراج عن نجله، قام بلطجية أمن جامعة النجاح في الحرم القديم بالاعتداء بالضرب على والد المعتقل السياسي محمد شنطور، الذي يعتصم داخل أسوار الجامعة للمطالبة بالإفراج عن نجله المعتقل لدى مخابرات السلطة.

وذكر شهود عيان أن أمن النجاح اعتدى على والدي شنطور قبل الافطار بدقائق، حيث تسببوا له برضوض في أنحاء جسده وتم تكسير هاتفه الشخصي وإخراجه بالقوة إلى خارج الجامعة.

وكان والد الطالب المقدسي في جامعة النجاح محمد شنطور والمعتقل لدى أجهزة أمن السلطة، أعلن الاعتصام داخل أسوار الجامعة للضغط على إدارتها للتدخل للإفراج عن نجله.

ويقبع شنطور برفقة زميله عمرو قواريق رئيس مجلس الطلبة في في زنازين السلطة منذ أكثر من 80 يومًا دون أي مسوغ قانوني.