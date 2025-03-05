وزير الخارجية المصري: 100 دولة ستشارك في مؤتمر إعادة إعمار غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة، كانت شديدة الأهمية والنجاح في هذا التوقيت الدقيق، إذ جرى الاتفاق على مجموعة من الثوابت أهمها الرفض الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني.

وقال عبد العاطي في تصريحات له، إنه تم تقديم رؤية للتعامل مع الأوضاع الكارثية الراهنة في قطاع غزة، حيث سيكون هناك صندوق دولي لحشد التمويل للإنفاق على إعمار غزة، مشيرا أن هناك توافقا عربيا على اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وتنميته، بالإضافة إلى إنه تم التوافق على تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وأوضح، أن القمة العربية طرحت رؤية تتعلق بتشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع لفترة زمنية محددة وبشخصيات من القطاع.

وأشار، إلى أن 100 دولة ستشارك في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد الشهر المقبل في القاهرة، وسيكون وزاريا وسيعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا أن المرحلة الأولى لإعادة الإعمار تتضمن تحويل الوحدات السكنية المؤقتة لدائمة.

وأوضح عبد العاطي، أن المرحلة المقبلة سيكون هناك زيارات للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لحشد الدعم السياسي والمادي لتنفيذ خطة الإعمار.

وقال إن خطة الإعمار تتعامل مع كافة التحديات القائمة مثل الركام والمتفجرات والصواريخ.