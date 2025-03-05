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^200 مثال: غزة العزة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الرسالة نت -القدس

واصلت الجماعات الاستيطانية، لليوم الـ 5 في شهر رمضان الفضيل، اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

ونقلًا عن مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال، وتجولوا فيها.

ونوهت المصادر إلى أن عددًا من المتطرفين اليهود أدّوا صلوات وطقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال. مبينة أن المستوطنين غادروا باحات المسجد من "باب السلسلة".

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