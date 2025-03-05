62 إنتهاكاً (إسرائيلياً) ضد الحريات الإعلامية خلال شباط

وثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال شهر شباط الماضي ما مجموعه 63 انتهاكاً ضد الحريات الاعلامية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي معظمها، وذلك مقارنة بما مجموعه 102 جريمة وانتهاك وثقت خلال شهر كانون ثاني الذي سبقه بانخفاض بنسبة 38%.

وقال مركز مدى أن الاعتداءات خلال شهر شباط جاءت موزعة على (55) اعتداء ارتكبتها جهات اسرائيلية، (5) اعتداءات ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية، فيما ارتكبت شركات التواصل الاجتماعي اعتداء واحد، ووثق اعتداءين بمنع التغطية ارتكبها ضابط أمريكي يعمل ضمن الشركة الأمنية التي تعمل على تفتيش مركبات المواطنين في محور "نتساريم" ضد صحافيان بقطاع غزة.

وارتكبت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط الماضي ما مجموعه 55 اعتداء ضد الحريات الإعلامية توزعت على 49 انتهاك في الضفة الغربية و6 انتهاكات قطاع غزة، بنسبة 87% من جميع الانتهاكات الموثقة.

وتصنف معظم الاعتداءات ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات الإعلامية بشكل عام، ووقع معظمها خلال تغطية الصحفيين والطواقم الإعلامية للحملة العسكرية التي تشنها سلطات الاحتلال على مدن الشمال ومخيماتها مثل جنين ونابلس وطولكرم.

ورصد مركز مدى ووثق ما مجموعة 23 انتهاك لاستهداف الصحفيين بالأعيرة الحية وقنابل الصوت والغاز منعهم من التغطية في الضفة وقطاع غزة، إضافة لاحتجاز 17 صحفي في مدن الضفة الغربية خلال التغطية الإعلامية الميدانية للأحداث المختلفة، فضلا عن منع طاقم تلفزيون فلسطين وصحفيين اثنين من التغطية في مخيم "الفارعة" بمحافظة طوباس.

وانخفض عدد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية الموثقة خلال شهر سباط الماضي لتصل إلى 5 انتهاكات مقابل 18 انتهاك كانت وثقت خلال شهر كانون ثاني الذي سبقه، وجاء هذا الانخفاض بنسبة 72%.

واشار تقرير مدى إلى أن جميع الانتهاكات الفلسطينية وقعت في الضفة الغربية والتي جاءت بنسبة 8% من جميع الاعتداءات الموثقة خلال الشهر الماضي.

وانحصرت الانتهاكات التي ارتكبتها وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحريات الإعلامية خلال شهر شباط الماضي بانتهاك وحيد، بعد أن أقدم تطبيق "فيسبوك" المملول لشركة "ميتا" على إزالة منشور وصور لمراسل قناة "الأقصى الفضائية الصحفي باسل طواحينة تتعلق بالأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة عقب توقف الحرب فيها.