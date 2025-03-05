الداخلية تنفذ حملة رقابة لمكافحة الغلاء بغزة

نفذت وزارة الداخلية على مدار اليومين الماضيين حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية بقطاع غزة لمكافحة الغلاء في ظل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع ومنعه دخول المساعدات.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن مباحث التموين أوقفت 8 تجار مخالفين، بسبب استغلالهم حاجة المواطنين ورفعهم الأسعار، تزامنا مع إغلاق الاحتلال للمعابر.

وأكدت انها حررت تعهدات بحق 53 تاجر، للالتزام بالتسعيرة المحددة من وزارة الاقتصاد، موضحة أنها ألزمتهم ببيع السلع والمواد الأساسية والتموينية بالأسعار المقرة من قبل وزارة الاقتصاد.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخطوات تأتي ضمن جهود مباحث التموين لمتابعة الأسواق والمحال التجارية، فور ورود شكاوى من مواطنين حول ارتفاع الأسعار.

ووفي السياق، ضبطت مباحث التموين 180 طناً من المواد الغذائية الأساسية، وتشمل السكر والدقيق وزيت الطهي واللحوم والأسماك المجمدة، وألزمت أصحابها ببيعها بالتسعيرة المحددة، وفق البيان.

وحذرت الوزارة التجار من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، في حال استغلوا حاجة المواطنين في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها جراء حرب الإبادة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات والتي يعتمد عليها غالبية الفلسطينيين في توفير حاجاتهم الأساسية.

وتسبب إغلاق المعابر بارتفاع أسعار البضائع في الأسواق بشكل كبير، حيث قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين، الماضي إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت لأكثر من 100 ضعف جراء الإغلاق الإسرائيلي.

وحوّل الاحتلال غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ يحاصرها منذ منتصف 2006، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.