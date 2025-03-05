نكبة صامتة في المخيم.. إخطار بهدم 17 منزلًا بـ "نور شمس"

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ليصل مجموع المنازل التي هُدمت وستُهدم إلى 28 منذ بدء العدوان العسكري.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش في تصريحاتٍ صحفية، إن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل بذريعة شق طريق جديد، وتغيير معالم المخيم وطبيعته الجغرافية.

وأوضح "الشاويش"، أن الاحتلال أمهل العوائل التي من المقرر هدم منازلها من الساعة 11 صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، للتوجه إلى المخيم وإخلائها من المقتنيات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء استكمالا لمخطط هدم 11 منزلا، نفذه الاحتلال قبل أيام في المخيم، يمتد من حارة ساحة المخيم، وحتى حارة المنشية.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا خانقا على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 38 على التوالي، ومخيم نور شمس لليوم الـ 25 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية مصحوبة بآليات وجرافات، لتدمير المنازل والبنية التحتية، إلى جانب المداهمات الواسعة للمنازل وطرد سكانها منها.

وقد أجبر التصعيد العسكري الإسرائيلي عشرات الآلاف من العائلات على النزوح، وسط عمليات تدمير واسعة، حيث نزح أكثر من 24 ألف مواطن، منهم 11 ألف نازح من مخيم طولكرم، و13 ألف نازح من مخيم نور شمس، أي ما يقارب 85% من سكان المخيمين نزحوا قسرا إلى بلدات وقرى محافظة طولكرم.

وذكرت اللجنة الإعلامية لمخيم طولكرم في بيانٍ لها، أنّ العدوان على المدينة ومخيميها أدى إلى ارتقاء 13 شهيدا، كما أسفر عن 620 عملية هدم أو تدمير لمنازل ومنشآت، إلى جانب اعتقال 172 مواطنا، ومداهمة 370 منزلا، فيما لا تزال الحشود العسكرية الإسرائيلية تتواصل تجاه طولكرم.