معطيات: الاحتلال يعتقل 9500 أسير في سجونه

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها ومراكز التوقيف والتحقيق أكثر من 9 آلاف و500 أسير فلسطيني؛ بينهم 21 أسيرة (معلومات الهوية) و350 طفلًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني الحقوقية، في بيان مشترك تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آذار/ مارس الجاري بلغ أكثر من 9500 أسير.

ولفتت المؤسسات الحقوقية النظر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز 3 آلاف و405 أسرى ضمن الاعتقال الإداري (بدون تهمة)، إلى جانب 21 أسيرة و350 طفلًا (أقل من 18 عامًا).

وأردفت: "ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بالمقاتلين غير شرعيين؛ الذين اعترفت بهم، 1555 أسيرًا، ولا يشمل كافة معتقلي غزة، وتحديدًا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".

وأشارت المعطيات الحقوقية إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال بلغ قبل حرب الإبادة الجماعية (7 أكتوبر 2023، أكثر من 5 آلاف و250 معتقلًا؛ بينهم 40 أسيرة و170 طفلًا و1320 معتقلًا إداريًا.

يُذكر أن قوات الاحتلال تُواصل عمليات الاعتقال اليومية، والتي تتضمن احتجاز تعسفي لعدة ساعات وتحقيق ميداني وتنكيل بالمواطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.