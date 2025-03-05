أهالي دير البلح : الكارثة البيئية تتفاقم جراء استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم

نظم أهالي مدينة دير البلح مؤتمرًا صحفيًا لرفع الصوت عاليًا إزاء التداعيات البيئية الكارثية الناجمة عن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع دخول الوقود والمساعدات الإنسانية، واستمرار عرقلة التنسيق لصيانة خط مياه مكروت المغذي للمنطقة الوسطى بحضور رئيس البلدية نزار عياش وموظفي البلدية وعدد من الوجهاء والمخاتير.

وفي كلمة أهالي دير البلح ألقاها رجل الإصلاح حمد الحسنات أكد أن هذا الإغلاق الجائر أدى إلى شلل شبه كامل في القطاعات البيئية والصحية، حيث تراكمت النفايات في الشوارع، وتدفقت مياه الصرف الصحي إلى البحر والأحياء السكنية، ما يهدد حياة السكان بانتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.

وأشار إلى أن عدم السماح للطواقم الفنية بإصلاح خط مياه مكروت منذ أكثر من شهرين، تسبب في حرمان آلاف المواطنين من المياه المحلاة، ما أدى إلى أزمة مياه خانقة في المنطقة. كما شدد على أن منع دخول المعدات الثقيلة فاقم المأساة، حيث لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض، ما يزيد من تفشي الأمراض والتلوث البيئي.

وأكد أن استمرار منع دخول الوقود أدى إلى تعطل محطات معالجة المياه والصرف الصحي، وتوقف المرافق الصحية، وشلل المستشفيات، وتلف كميات كبيرة من الأدوية والمواد الطبية، ما يجعل من غزة "قنبلة وبائية موقوتة" تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان.

وجه المشاركون في المؤتمر نداءً عاجلًا للأمم المتحدة، والمنظمات البيئية والصحية الدولية، وأحرار العالم، بضرورة التدخل الفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات والوقود والمعدات اللازمة لإنقاذ الأوضاع البيئية والصحية قبل فوات الأوان.

وختم الأهالي كلمتهم مؤكدين على عدم صمتهم أمام هذه الجريمة، وأضافوا:" لن نقبل أن تموت أرضنا كما يُراد لأهلها أن يموتوا. سنظل نرفع أصواتنا عاليًا، حتى ينكسر هذا الحصار، وتعود الحياة إلى غزة."