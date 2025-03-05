الصحة: وصول 35 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 35 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 30 شهيدًا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد متأثر بجراحه، وأربعة شهداء جدد. كما سجلت 10 إصابات إضافية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 48,440 شهيدًا وأكثر من 111,845 مصابًا، في تصعيد مستمر يفاقم المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر.

تدعو الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف المجازر التي يتعرض لها المدنيون العزل، وتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ حياة آلاف الجرحى في ظل الظروف الصحية المتدهورة ونقص الإمكانات الطبية.