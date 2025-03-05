مباحث تموين خان يونس تكشف نتائج حملتها لمكافحة غلاء الأسعار والاحتكار

نفذت مباحث تموين خان يونس، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، حملة واسعة لمكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق المحلية، وأسفرت الحملة عن تحقيق عدد من النتائج الملموسة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين.

وأفادت المباحث بأنه تم توقيف تاجرين لمخالفتهم القوانين المعمول بها، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع التي كانت تباع بأسعار مرتفعة عن التسعيرة الرسمية. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيعها مباشرة في الميدان بالسعر الرسمي، وكانت الكميات المضبوطة على النحو التالي:

320 كيلوغرامًا من اللحوم.

80 كيلوغرامًا من الأسماك.

170 كيلوغرامًا من الخضروات.

6 أطنان من السكر.

120 لترًا من السِّرج.

15 كيس طحين (وزن الكيس 25 كيلوغرامًا).

35 كرتونة بيض.

كما قامت مباحث التموين بتحرير تعهدات قانونية لعدد 17 تاجرًا مخالفًا، بهدف ضمان الالتزام بالأسعار الرسمية واللوائح التنظيمية.

وأكدت شرطة خان يونس في بيانها أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان استقرار الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس بحقوق المستهلكين.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات غلاء أو احتكار، للمساهمة في تعزيز الرقابة وضمان العدالة في الأسواق.