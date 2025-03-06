الحملة الوطنية: الاحتلال يحتجز جثامين 665 شهيدًا في مقابر الأرقام

أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث وثّقت احتجاز 665 جثمانًا في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، بينهم شهداء يعود احتجازهم إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة مساء أمس الأربعاء.

وأشارت الحملة إلى أن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم، هناك 259 شهيدًا منذ بداية العدوان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، و67 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و59 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالإضافة إلى 9 شهيدات.

وأوضحت الحملة أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم في قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم، إلا أن مصادر عبرية ذكرت أن الاحتلال يحتجز جثامين أكثر من 1500 شهيد في معسكر سدي تيمان.