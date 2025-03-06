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^200 مثال: غزة العزة

معروف: الكوادر الحكومية في غزة جاهزة للعمل عبر لجنة وطنية مستقلة

سلامة معروف
سلامة معروف

الرسالة نت

رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، بالجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي مستمر، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بإدارة القطاع عبر لجنة وطنية مستقلة تضم كفاءات وشخصيات وطنية.

وأكد معروف، في تصريح صحفي، انفتاح الحكومة الكامل واستعدادها لتوفير جميع المقومات اللازمة لإنجاح هذه الجهود وتذليل العقبات أمام أي خطوة يتم التوافق عليها وطنيًا، مشددًا على أن الأولوية تظل مصلحة سكان قطاع غزة والعمل على إنهاء الانقسام الداخلي.

وأشار إلى أن الهيكل الإداري والكوادر الحكومية في القطاع جاهزة لتحمل استحقاقات العمل وفق هذه الرؤية، والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وضمان إنجاح عمل اللجنة المقترحة.

وأوضح معروف أن الحكومة في غزة ستبقى سندًا لهذه المساعي طالما أنها تخدم المصلحة الوطنية وتسهم في تحقيق الاستقرار والتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع

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#غزة #طوفان_الأقصى #احتلال #الحكومة #الوطنية 3معاناة

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