أهالي دير البلح يحذرون من كارثة بيئية وصحية جراء استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم

قال أهالي منطقة دير البلح، في بيان لهم نشراليوم، إن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الأزمات البيئية والصحية، محذرين من تداعيات كارثية تهدد حياة السكان في قطاع غزة.

وأوضح الأهالي أن الحصار الجائر ومنع إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية تسبب في توقف تشغيل محطات معالجة المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى تكدس النفايات وتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع والبحر. وأضافوا أن هذه الظروف أدت إلى تلويث المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والأمراض بشكل متسارع.

وأشار المتحدثون إلى أن الاحتلال يواصل منع الطواقم الفنية من إصلاح خط مياه "مكروت"، الذي تعرض للقصف منذ شهرين، مما يحرم آلاف المواطنين من المياه المحلاة، ويزيد من معاناة السكان في المنطقة الوسطى.

وأكدوا أن منع دخول المعدات الثقيلة أعاق انتشال آلاف الجثامين المدفونة تحت الأنقاض، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والتلوث البيئي الحاد. كما شددوا على أن استمرار إغلاق المعبر يهدد المستشفيات بشلل كامل وتعطل المرافق الصحية، إضافة إلى تلف الأدوية والمواد الطبية الضرورية.

وحمل أهالي دير البلح الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة البيئية والإنسانية، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والبيئية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعبر بشكل فوري.

واختتم الأهالي كلمتهم بالتأكيد على رفضهم للصمت أمام هذه الجرائم، مشددين على مواصلة رفع صوتهم حتى يتم كسر الحصار وإنقاذ قطاع غزة من الانهيار.