كارثة إنسانية وشيكة في غزة جراء استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود

قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي يفاقم الأوضاع الإنسانية، وينذر بكارثة شاملة تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان.

وأوضح معروف أن نقص الوقود تسبب في توقف تدريجي للمستشفيات والمراكز الصحية، مما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، لا سيما مع تعطل محطات الأكسجين وخدمات غسيل الكلى وغرف العمليات والعناية المركزة.

وأضاف أن البنية التحتية للقطاع تتجه نحو الانهيار، حيث توقفت محطات تحلية المياه وآبار الشرب، وتكدست النفايات نتيجة توقف خدمات البلديات، بالإضافة إلى طفح برك مياه الصرف الصحي بسبب تعطل محطات المعالجة.

وأكد معروف أن استمرار هذا الوضع دون تدخل دولي عاجل سيؤدي إلى شلل تام في كافة القطاعات الخدمية والصحية، مشددًا على أن رفع الحصار وإدخال الوقود والمساعدات بات أمرًا ملحًا لتجنب وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.