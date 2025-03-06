الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلاً جديداً في مخيم نور شمس بطولكرم

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في تنفيذ عملية هدم 17 منزلاً في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، تحت ذريعة شق طريق جديد. وتأتي هذه الخطوة ضمن مخطط أوسع يستهدف تغيير معالم المخيم وطبيعته الجغرافية على حساب منازل قائمة منذ سنوات طويلة.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، نهاد الشاويش، أن الاحتلال أخطر الأهالي بالأمس بوجوب مغادرة منازلهم، وأن هذا الهدم رفع عدد المنازل المستهدفة بالهدم إلى 28 منزلاً، مشيراً إلى أن الاحتلال منح أصحاب المنازل مهلة قصيرة، من الساعة 11 صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، لإخلاء منازلهم.

وأضاف الشاويش أن هذه الإجراءات تُكمل مخططاً بدأ قبل أيام، حيث هدمت قوات الاحتلال 11 منزلاً آخر في المخيم، بامتداد من ساحة المخيم حتى حارة المنشية.

يُذكر أن مخيم نور شمس يشهد تصعيداً متواصلاً منذ 25 يوماً، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات المداهمة والتفتيش التي تتخللها تفجير أبواب المنازل وإجبار السكان على مغادرتها تحت تهديد السلاح، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية للأهالي ويزيد من معاناتهم.