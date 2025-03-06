مسؤول للرسالة: توقف أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء يهدد حياة المرضى

حذّر الطبيب غازي اليازجي، رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مجمع الشفاء الطبي، من كارثة إنسانية تهدد حياة مرضى الكلى في غزة، بعد توقف أجهزة غسيل الكلى عن العمل، أمس الأربعاء، بسبب انقطاع المياه داخل الوحدة.

وأكد الدكتور اليازجي، في حديثه لـ "الرسالة نت"، أن القسم يعاني نقصًا حادًا في المياه، الأمر الذي أدى إلى شلل في عمليات الغسيل الكلوي، مما يستدعي إنشاء وحدة تحلية مياه خاصة بالقسم، إلى جانب توفير الوقود اللازم لضمان تشغيل المولدات دون انقطاع.

وبعد إغلاق سلطات الاحتلال المعابر مع قطاع قطاع لليوم الخامس على التوالي، تتفاقم أزمة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المشافي ومحطات تحلية المياه، ما ينذر بكوارث بيئية وصحية خطيرة تتهدد السكان.

وأشار اليازجي إلى أن عدد المرضى الذين يعتمدون على غسيل الكلى بلغ 280 مريضًا، في ظل نقص حاد في الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية، مما أدى إلى تقليص عدد الجلسات إلى جلستين أسبوعيًا لمدة ثلاث ساعات فقط، رغم أن البروتوكولات العلاجية توصي بثلاث جلسات تدوم كل منها أربع ساعات.

وأوضح الدكتور اليازجي أن قسم الكلى في مجمع الشفاء هو الوحيد الذي يخدم مدينة غزة وشمال القطاع، مما يزيد من حجم الضغط والازدحام، داعيًا الجهات المعنية إلى سرعة التدخل لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي تعمّد، خلال الحرب على غزة، إخراج مستشفيات شمال القطاع وأقسام غسيل الكلى عن العمل بشكل كامل، مما أدى إلى فقدان العشرات من المواطنين حياتهم، إضافة إلى تفاقم المرض لدى آخرين