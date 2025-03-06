شهيد وإصابات في قصف الاحتلال شرق غزة

استشهد مواطن وأصيب عدد آخر، اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للمواطنين شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

جاء ذلك في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار عدوانها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق عن وصول 6 شهداء و7 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مشيرةً إلى أن الشهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعيق كثافة القصف وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 48,446 شهيدًا و111,852 إصابة.

كما أهابت الوزارة بذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بها، لضمان توثيق كافة المعلومات في سجلاتها الرسمية.