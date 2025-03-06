أبو عبيدة: المقاومة ملتزمة بالاتفاقات وتهديدات الاحتلال لن تجدي نفعًا

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية التزمت ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، مشددًا على أن الاحتلال هو المسؤول عن عرقلة تنفيذ التفاهمات وتنصلها منها.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة متلفزة أن "ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل"، محذرًا من أن تهديدات الاحتلال بالعودة للقتال لن تؤدي إلا إلى كسر ما تبقى من هيبته، مشيرًا إلى أن المقاومة في حالة جهوزية تامة ومستعدة لكل الاحتمالات.

كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير أسراه، قائلًا: "لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، والاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلًا عن معاناتهم".

ودعا أبو عبيدة الأمة الإسلامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن "لن تقوم لهذه الأمة قائمة حتى تُطهَّر الأرض المقدسة من دنس المحتلين".