مقال: رسائل أبو عبيدة: بين التصعيد والتفاوض

جاءت كلمة الناطق باسم كتائب القـ..ـسام في توقيت حساس، محملة برسائل متعددة، تجمع بين التحذير من التصعيد، والتأكيد على الالتزام بالاتفاقات، والتمسك بمعادلة القوة في أي تفاوض قادم.

في شهر رمضان، حرص أبو عبيدة على توجيه رسالة إلى العالمين العربي والإسلامي، مؤكدًا أن تحرير فلسطين هو جزء من نهضة الأمة، مشيرًا إلى التقاعس الحاصل في دعم القضية، لكنها جاءت هذه المرة بنبرة أكثر حدة في العتاب، في ظل الظروف الحالية والتصعيد المستمر.

على الجانب الآخر، حمل الخطاب تهديدًا واضحًا للاحتلال، مفاده أن أي محاولات للتصعيد العسكري لن تجلب له مكاسب، بل قد تؤدي إلى نتائج معاكسة، خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين. أشار أبو عبيدة إلى أن المسؤولية عن حياتهم تقع على عاتق الاحتلال، وهو ما يعد رسالة ضغط، في ظل المفاوضات المتعلقة بصفقة التبادل.

أكدت الرسائل أن المـ..ـقاومة في كامل جاهزيتها، وأن أي محاولة للتصعيد ستقابل برد قاسٍ يكسر ما تبقى من قوة الردع لدى الاحتلال. هذا الإعلان يعكس استمرار استراتيجية المـ..ـقاومة في فرض معادلة الردع المتبادل، ومنع الاحتلال من فرض قواعد اشتباك جديدة.

لم يغلق الخطاب الباب أمام المفاوضات، لكنه شدد على أن استمرار التعنت الإسرائيلي قد يجر الأمور إلى تصعيد غير محسوب.

ورغم أن أبو عبيدة لم يذكر الولايات المتحدة بشكل مباشر، إلا أن الرسائل كانت موجهة بوضوح إلى الوسطاء، مفادها أن أي اتفاق جديد لن يكون ممكنًا إلا إذا التزم الاحتلال بما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

يمكن قراءة الخطاب على أنه استمرار لسياسة الضغط المركب التي تعتمدها المـ..ـقاومة، سواء عبر التصريحات الإعلامية أو الموقف الميداني.

الرسائل جاءت متوازنة بين التحذير والتأكيد على الجهوزية، مع إبقاء الباب مواربًا أمام أي حلول سياسية بشروط واضحة. في المحصلة، وضع الخطاب الاحتلال أمام خيارين: الالتزام بالاتفاقات، أو مواجهة تصعيد ستكون عواقبه غير مضمونة.