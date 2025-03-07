تهديدات ترامب لغزة.. ضوء أخضر لمواصلة جرائم الإبادة الجماعية

منذ توليه السلطة، لم تخلُ خطابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تهديدات مباشرة ضد سكان قطاع غزة، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الخطاب العدائي وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي.

تهديدات متكررة وتصعيد خطير

في أكثر من مناسبة، أطلق ترامب تصريحات تهدد بتهجير سكان القطاع قسريًا إلى مصر أو الأردن،

كما لوّح بإجراءات قاسية تصل إلى حد التهديد بالإبادة الجماعية في حال عدم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي أحدث تصريحاته عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حذر ترامب سكان غزة من "عواقب وخيمة" إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. هذه التصريحات غير المسبوقة تُعدّ تهديدًا مباشرًا للمدنيين، وتعكس نهج ترامب المتشدد إزاء القضايا الإنسانية في المنطقة.

ردود فعل دولية وحقوقية غاضبة

وأثارت تهديدات ترامب ردود فعل واسعة النطاق، حيث وصفتها منظمات حقوقية ودولية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

وأكدت جهات حقوقية أن هذه التهديدات تشجع على ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتزيد من معاناة سكان القطاع المحاصر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح عبد العاطي، الناشط الحقوقي للرسالة نت ، إن تصريحات ترامب تمثل "دعوة صريحة للتطهير العرقي والقتل الجماعي بحق المدنيين"، معتبرًا أنها تمنح (إسرائيل) ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من المجازر في غزة والضفة الغربية المحتلة، دون أي التزام بالقانون الدولي.

وأشار عبد العاطي إلى استمرار الدعم الأمريكي العسكري لحكومة الاحتلال، محذرًا من أن هذا النهج يعزز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمواجهة هذا الخطاب التحريضي، داعيًا إلى فرض ضغوط على واشنطن و(إسرائيل)، بما في ذلك مراجعة العلاقات الثنائية ومقاطعة المسؤولين المتورطين في التحريض على العنف.

وحذّر من أن الصمت الدولي على هذه التهديدات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وربما يشجع ترامب على اتخاذ مواقف أكثر تطرفًا في المستقبل.

التطهير العرقي والإبادة الجماعية

يرى خبراء القانون الدولي أن تصريحات ترامب تفتح الباب أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

فالدعوة إلى تهجير سكان غزة قسرًا إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، تمثل انتهاكًا صارخًا لمواثيق حقوق الإنسان، التي تضمن حق الأفراد في الحياة والأمان داخل أراضيهم.

كما أن الخطاب الذي يروج للإبادة الجماعية يُساهم في تصعيد العنف بشكل غير مسبوق، ما يؤدي إلى تعقيد المشهد الإنساني والسياسي في المنطقة.

وفي هذا الإطار قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان للرسالة نت إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمثل تهديدًا مباشرًا وترهيبًا سياسيًا يفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، ويعكس الانخراط الأمريكي العلني في جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.

وأكد زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، يمارس سياسة العقاب الجماعي من خلال الحصار الخانق وقطع الإمدادات الأساسية عن غزة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، التي بدأت فعليًا عبر سياسة التجويع ومنع المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تحترم القانون الدولي يومًا عندما يتعلق الأمر بفلسطين، بل كانت دائمًا الداعم الأساسي للعدوان الإسرائيلي، سواء عسكريًا أو سياسيًا.

ولفت إلى أن تصريحات ترامب تأتي في سياق أوسع من الترهيب والضغط السياسي، الذي يهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية.

وشدد زقوت على أن التصعيد المستمر في غزة، إلى جانب استهداف الضفة الغربية وسوريا ولبنان، يعكس حالة من العجز الإسرائيلي، حيث يسعى الاحتلال لتعويض إخفاقاته عبر مزيد من العنف والترهيب.

وأكد أن المجتمع الدولي مطالب الآن باتخاذ موقف واضح ضد هذه الانتهاكات، محذرًا من أن الصمت الدولي سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

تصعيد يهدد جهود الاستقرار

تأتي تهديدات ترامب في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حلول دبلوماسية. لكن تصريحاته تعكس موقفًا متطرفًا، يضع المزيد من العراقيل أمام أي جهود لكبح عدوان الاحتلال.

كما يُعطي (إسرائيل) غطاءً سياسيًا لمواصلة سياساتها القمعية ضد الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

تصريحات ترامب الأخيرة ليست مجرد كلمات، بل تحمل في طياتها مخاطر حقيقية تهدد حياة المدنيين في غزة، وتساهم في تصعيد التوتر في المنطقة. ومما يزيد الأمر خطورة، هو غياب موقف دولي حازم يردع مثل هذه التهديدات ويضع حدًا لخطاب التحريض على الإبادة الجماعية.