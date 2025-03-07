هآرتس: حكومة نتنياهو انتهكت الاتفاق مع حماس وأفشلت صفقة تبادل الأسرى

نشرت الصحفية كارولينا لاندسمان في صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرًا أكدت فيه أن حكومة بنيامين نتنياهو انتهكت بشكل واضح الاتفاق الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقًا لما نقلته لاندسمان، فإن الاتفاق كان سيؤدي إلى عودة ما بين 22 إلى 24 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، بالإضافة إلى ما بين 35 إلى 37 جثة، لكن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن التزاماتها، مما أدى إلى انهيار الصفقة.

وأوضحت الصحفية الإسرائيلية أن المطلب الأساسي لحماس كان وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما كان منصوصًا عليه في الاتفاق، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم به.

وأشارت لاندسمان إلى أن العودة إلى الحرب بهذه الحدة تعني فعليًا تطبيق ما يُعرف بـ"بروتوكول هانيبال"، وهو إجراء عسكري إسرائيلي يهدف إلى منع وقوع جنود في الأسر، حتى لو تطلب ذلك قتلهم.

وختمت الصحفية تقريرها بالتأكيد على أن كل من يهتم بإنقاذ الأسرى يجب أن يطالب الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالاتفاق، بدلًا من تعريض حياة الأسرى المتبقين للخطر عبر استمرار العمليات العسكرية.