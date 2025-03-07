الدفعة الـ35 من مرضى وجرحى غزة يغادرون القطاع

غادرت صباح اليوم الجمعة، الدفعة الـ 35 من مرضى وجرحى غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع.

وأوردت مصادر محلية إعلامية، أنّ الدفعة الـ 35 من مرضى وجرحى قطاع غزة غادروا رفقة مرافقيهم عبر معبر رفح؛ لتلقي العلاج في الخارج.

ويأتي سفر المرضى والجرحى إلى خارج القطاع، تنفيذًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويواجه نحو 25 ألف مريض وجريح في قطاع غزة معاناة مضاعفة جراء منع الاحتلال لأكثر من 15 ألفا منهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

وبالرغم من اتفاق التهدئة الذي ينص على السماح بسفر 150 مريضا يوميا مع 3 مرافقين لكل حالة، فإن عدد من تمكنوا من السفر لا يتجاوز 700 حالة، أي أقل من 30% ممن شملهم الاتفاق، وفق تقارير صحفية منشورة الأسبوع الماضي.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات أمنية تعسفية تتضمن السماح لبعض المرضى بالسفر من دون مرافقين، أو السماح للأم بالسفر ومنع أطفالها من مرافقتها؛ ما يُفاقم معاناة الفلسطينيين.