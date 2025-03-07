حماس: رفض الاحتلال افتتاح "الإبراهيمي" برمضان جزء من مخطط السيطرة الكاملة عليه

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، أن رفض الاحتلال الإسرائيلي افتتاح المسجد الإبراهيمي وتسليمه لإدارة الأوقاف الإسلامية في رمضان، خصوصًا أيام الجمعة جزء من مخططات السيطرة الكاملة عليه.

ودعا ناصر الدين في تصريح صحفي ، يوم الجمعة، أبناء شعبنا في الضفة الغربية والخليل خصوصا للحشد والنفير لحماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه والحشد، في ظل ما يتعرض له من مؤامرات وعمليات تهويد تهدد قدسيته.

وشدّد على أن خطوات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة تعدّ تعديًا سافرًا على مكانة المسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وقال: إن "المسجد الإبراهيمي أمانة في أعناق الجميع فلا تتركوه وحيدًا، وعلى أهلنا في الخليل أن يكونا الدرع والحراس الحقيقيين لمقدساتهم، وفي مقدمتها الإبراهيمي".

ولفت إلى ضرورة الحشد والنفير من الكل الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد بكافة تفاصيله ضمن تعهدات حكومة الاحتلال لليمين المتطرف وإرضاؤه على حساب مقدسات شعبنا.