90 ألف مُصلٍّ يؤدون الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى وباحاته وعلى الحواجز، وسط إجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 90 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد آلاف الفلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية عبر حاجزي بيت لحم وقلنديا، إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان فيه.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو آلاف الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وبلدات القدس؛ لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، مُتَحَدِين قيود الاحتلال، بينما أدى العشرات صلاة الجمعة على حاجز بيت لحم بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول للمسجد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نشرت صباح اليوم 3 آلاف جندي إسرائيلي في مدينة القدس، وشددت إجراءاتها من نشر للحواجز والسواتر الحديدية، والتدقيق في هويات الوافدين وإرجاعهم بذرائع واهية.

بينما عزز جيش الاحتلال قواته على حاجز قلنديا، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.

واعتلت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة، وشرعت بتصوير المصلين في باحاته.

خطبة الجمعة.. دعوات للتمسك بالأرض المقدسة

ودعا خطيب المسجد الأقصى إلى التمسك بهذه الأرض المقدسة وحماية "الأقصى"، في ظل الحملات العدوانية المتكررة التي يتعرض لها.

وذكر في خطبته إننا "باقون إلى يوم القيامة على هذه الأرض المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك"، مضيفا أنه "ينبغي استثمار شهر رمضان في العبادة والرباط وسائر الأعمال الصالحة".

ومساء أمس الخميس، أجبرت شرطة الاحتلال المعتكفين في المسجد الأقصى على مغادرته عقب انتهاء صلاة التراويح مباشرة، وفرضت إجراءات مشددة على "الأقصى" والبلدة القديمة؛ استعدادًا لأول جمعة من شهر رمضان المبارك.

ويُعد منع الاحتلال الاعتكاف ليلة الجمعة الأولى من رمضان، سابقة لم تحصل منذ عدوان الاحتلال على غزة عام 2014.

تكثيف الرباط في الأقصى

وعلى صعيد فلسطيني، انطلقت دعوات للرباط بالمسجد الأقصى وساحاته في الجمعة الأولى من شهر رمضان، تحديا لسياساتِ الاحتلال الإسرائيلي وإفشالًا لمخططاته.

وذكرت الدعوات أنّ كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، ينبغي عليه المحافظة على ديمومة الرباط، إضافة إلى التواجد الدائم في ساحاته، لصد انتهاكات الاحتلال وأطماع المستوطنين

وكانت قد أكدت على ضرورة تكثيف الحشد في الأقصى اليوم الجمعة، وخلال الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان، لإفشال أي مخططات تهويدية من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.