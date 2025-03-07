أسير إسرائيلي يطالب ترامب بالتدخل لإطلاق سراحه

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقطع فيديو، مساء اليوم الجمعة، يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير متان أنجليست.

ووجه الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا إياه إلى التدخل للضغط على رئيس جكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإبرام الصفقة قائلاً: "أقول لترمب: ساهم في إبرام الصفقة، فأنت من لديه القوة للتأثير على نتنياهو".

كما وجه رسالة إلىحومة الاحتلال وجيشها، أكد خلالها أن الخيار العسكري لن ينجح في إعادتهم، وأن صفقة تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لتحريرهم.

وقال أنجليست: "أقول للجيش الإسرائيلي: لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، الطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".