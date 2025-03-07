وفد من حركة "حماس" يصل القاهرة للتباحث حول التهدئة

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، لإجراء مباحثات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وأعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التابعة للحكومة، "وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى القاهرة، لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية".

وأضافت أن "الجهود المصرية القطرية، تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة، للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وانتهت مساء السبت الماضي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 منها.

وقرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد كشفت عن تفاصيل المباحثات بين مسؤوليين أمريكيين وحركة "حماس" بشأن أسرى الاحتلال، والدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وقالت الصحيفة اليوم الجمعة، إن واشنطن عرضت على "حماس" إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء، بينهم الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، مقابل تمديد وقف إطلاق النار شهرين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.