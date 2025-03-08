هجمات واعتداءات للمستوطنين في الضفة والقدس

هاجم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، تجمع رأس عين العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، وسرقوا رؤوس أغنام.

وداهم عشرات المستوطنين يستقلون شاحنات، وبحماية قوات الاحتلال، تجمع رأس عين العوجا وأطلقوا الرصاص الحي، وفتشوا حظائر للماشية، وسرقوا قطيعي أغنام، تحت تهديد السلاح.

وفي سياق متصل، نصب مستوطنون خيمتين، وكسروا أشجار زيتون قرب قرية جبع شمال شرق مدينة القدس.

واقتحم مستوطنون منطقة “سهل جبع”، ونصبوا خيمتين جديدتين على أراضي شرق القرية، تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، وكسروا عددا من أشجار الزيتون، ومنعوا أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

ويحاول المستوطنون منذ أسبوعين الاستيلاء على أراضي سهل جبع، وربطها بمستوطنة “آدم” الجاثمة على أراضي البلدة.