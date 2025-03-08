"حماس" تثمن الموقف الداعم من حركة "أنصار الله"

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الذي أعلنه قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، بإمهال الاحتلال الإسرائيلي 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية الهادفة إلى فرض حصار على موانئ الاحتلال، في حال استمرار حكومته بمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت"، "إن هذا القرار الشجاع، الذي يعكس عمق ارتباط الإخوة في أنصار الله والشعب اليمني الشقيق بفلسطين والقدس، يُعَدّ امتدادًا لمواقف الدعم والإسناد المباركة التي قدموها على مدار خمسة عشر شهرًا من حرب الإبادة في قطاع غزة".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

كما دعت الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ "خطوات فاعلة لكسر الحصار عن إخوانهم في قطاع غزة، والعمل بكل السبل لإفشال مخطط الاحتلال الفاشي لتجويعهم وحرمانهم من حقهم في الحياة".

ومساء اليوم الجمعة، أمهل قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، "إسرائيل" مدة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مهددا باستئناف حركته عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.

وقال الحوثي، في كلمة مسجلة : "نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي للوسطاء مهلة 4 أيام، ثم سنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، إذا لم يُدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسنقابل الحصار بالحصار".