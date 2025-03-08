الأمم المتحدة: قتل المدنيين بغزة بعد وقف إطلاق النار جريمة حرب

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن استشهاد 58 فلسطينيًّا بينهم 10 أطفال في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يعد جريمة حرب.

واعتبر مكتب حقوق الإنسان، في بيان مقتضب له، اطلعت عليه "الرسالة نت"، أن استهداف المدنيين الفلسطينيين الذين جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي وفيه مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وشدد المكتب على إن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم السادس على التوالي يشكل عقابًا جماعيًّا، مرفوض ولا يمكن اتعباره سوى جريمة حرب أخرى.

مؤكدا أن استخدام الجوع والتجويع كسلاح حرب يعد جريمة بموجب القانون الدولي ويجب محاسبة من يقوم بها.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ سريان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويتضمن ثلاثة مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، انتهت الأولى منها السبت الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، وبدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألفا و300 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.