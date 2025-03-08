إدارة ترامب تعاقب جامعة كولومبيا لتضامن طلبتها مع غزة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء منح بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا في نيويورك، بحجة فشلها في "مواجهة معاداة السامية"، إثر احتجاجات طلابية واسعة شهدها حرم الجامعة تضامنًا مع غزة.

وكان فريق العمل التابع لوزارة القضاء الأمريكية لمكافحة مُعاداة السامية، حقق في 10 مؤسسات منذ الحرب على غزة.

وتعد جامعة كولومبيا، التي واجهت تدقيقًا مكثفًا؛ بسبب احتجاجات طلابها البارزة المناهضة للحرب، هي أول مؤسسة يتم تجميد منحها وعقودها.

وقال تيريل، الذي يعمل كمستشار أول لمساعد النائب العام للحقوق المدنية "إن تجميد الأموال هو إحدى الأدوات التي نستخدمها للرد على هذا الارتفاع في مُعاداة السامية"، مضيفًا: "هذه ليست سوى البداية".

وقالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون: "منذ 7 أكتوبر، واجه الطلاب اليهود عنفا لا هوادة فيه وترهيبا ومضايقات معادية للسامية في حرمهم الجامعي، وتم تجاهلهم من قبل أولئك المفترض أن يحموهم".

وأكدت أن على الجامعات الامتثال لجميع قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية لتلقي التمويل الفيدرالي، وانتقدت كولومبيا لتخليها عن التزاماتها تجاه الطلاب اليهود.

ولم يتضح بعد أي من الأبحاث أو المشاريع أو الأنشطة سوف تتأثر في جامعة كولومبيا، التي تدير مركزًا طبيًا من بين العديد من الوظائف الأخرى.

وأوضحت الجامعة أنها تراجع الإعلان، مشيرة إلى إرسال استفسار إلى وزارة التعليم الفيدرالية.

وتُعد جامعة كولومبيا من بين عدد قليل من الكليات التي خضعت لتحقيقات فيدرالية جديدة بشأن مُعاداة السامية، وتشمل الجامعات الأخرى جامعة كاليفورنيا، وجامعة مينيسوتا، وجامعة نورث وسترن؛ وجامعة بورتلاند الحكومية.